大陸四川一名快遞員在網路上分享自己遭遇的奇葩事，透露近日接到一筆「背去世老人下樓」的特殊訂單，並坦言原本很糾結，後來還是硬著頭皮前去幫忙，「我只覺得就像背了一塊冰塊…」消息一出引爆網友熱議。對此，平台客服回應，確實有訂單出現，但最後進度顯示未完成，無法確定網路上發文的快遞員與接單者是否為同一人。

綜合陸媒報導，一名自稱是快遞員的人在網路上發文，指出自己接到一筆訂單，任務是將老人遺體背下樓，當時猶豫了一下，後來還是硬著頭皮接單。當死者家屬將遺體放到他的背上時，自己只覺得「像背了一塊冰塊」，非常僵硬冰冷，自己也有點害怕，但最後仍順利完成，並收到家屬給的30元（約新台幣132元）紅包去晦氣。

對此，平台客服表示，確實有收到這筆訂單，訂單備註顯示「家人老人走了，沒有電梯，從六樓背下來門口殯儀車上，謝謝，殯儀車08：30到，外加30元（約新台幣132元）紅包，手綁紅線。」另外還有一筆訂單則提到「五刀紙錢，兩沓（ㄊㄚˋ，量詞）萬元冥幣，送來額外給20元（約新台幣88元）小費，急著上了墳過成都，謝謝。」不過上述兩筆訂單後來相繼遭到用戶取消，屬於未完成訂單，因此無法查證事情真偽，只回應一切行為與平台訂單無關。

消息一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「有專門的喪葬機構為什麼不去聯繫？叫快遞便宜？」、「沒有錢也不能去背啊，你八字不硬的話會得病的，到老了都好不了，這種家屬真是要別人的命」、「敢接這種單子的快遞員，不僅膽大，也夠拚的」。