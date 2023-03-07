墨西哥克雷塔羅一處住宅區出現數百隻黑鳥，聚集在馬路上不肯離開，當地居民看到密密麻麻的畫面，擔心可能是大災難前兆，相關影片在網路上瘋傳，不過鳥類專家表示，此為正常現象，這些鳥是為了躲避捕食者才聚集在一起。

Birds predict an early Ecological crisis in Mexico.pic.twitter.com/825M1ioJPY — Ramesh (@RameshVAVIL) February 25, 2023

根據外媒報導，克雷塔羅（Querétaro）一處住宅區街道上，近日出現數百隻黑鳥，牠們集體站在地面休息，柏油路幾乎看不見任何空隙，由於土耳其剛發生大地震，全球各地又受極端氣候影響而出現天災，讓不少人擔心可能是災難前兆。

耶魯大學鳥類專家普朗姆（Richard Prum）表示，由影片推測這種鳥應該是「藍頭黑鸝」（Brewer's blackbird），主要在美國中、西部繁殖，冬天會飛往美國南部和墨西哥過冬，牠們在非繁殖季節群聚，主要是為了躲避捕食者，此行為大多出現於晚上，由於當地天氣灰濛濛一片，可能又接近傍晚，牠們才會聚在一起。

普朗姆進一步補充，當地附近應該有藍頭黑鸝的棲息地，而且面積並不小，可能是公園或樹林，「牠們會在那裡過夜，飛往棲息地前群聚在一起，由於數量很多，所以才會讓人感到恐慌，但屬於正常現象，不用過於擔心」。美國德拉瓦大學教授威廉姆斯（Chris Williams）也給出相同答案，「藍頭黑鸝通常會成群結隊，集體在棲息地和覓食區之間移動」。