日本一對34歲異卵雙胞胎身高差75公分，被金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為「身高差最多的雙胞胎姊妹」，由於其中一人患有骨骼疾病，導致她只有87.5公分，也因不同於常人的身高，走在路上時容易被人指指點點，一度讓她很沒自信，希望藉由自己的故事，幫助同樣患有身體障礙的人獲得勇氣。

綜合外媒報導，岡山縣一對異卵雙胞胎姊妹，分別是身高162.5公分的菊地淑恵和87.5公分的菊地教恵，兩人同樣出生於1989年10月15日，但教恵罹患「先天性脊椎骨骺發育不良症」，導致她無法正常成長，姊妹倆因此差了足足75公分。

教恵由於天生身高嬌小，給她帶來許多生活上的不便，例如洗手時碰不到洗手台，或是與人交談時，由於身高太矮小，導致她有時根本聽不清楚，還會因身高而被取笑，讓她很沒自信，教恵表示，走在路上有時會聽到路人討論她，當下非常難過，「如果只是盯著看沒關係，但有些人還會用手指著我，我努力不去多想，但真的很困難」。

淑恵則說，「我從一出生就跟教恵在一起，從來不覺得她是殘疾」，小時候只要看到教恵被同儕取笑，她就會跑過去幫姊妹討公道，淑恵也說，她們雖然是雙胞胎，不只身高差很多外，個性也完全不一樣，例如教恵喜歡穿粉紅色衣服，她則是喜歡深色系，雖然喜好與想法差很多，但兩人感情依舊很好。

教恵2012年看到世界最矮成年人丹奇（Chandra Bahadur Dangi）的報導後，感到非常驚訝，「他並未因矮小身材而自卑，甚至以此為榮」，因此她也想挑戰金氏世界紀錄，但由於身高太高，無法成為世界最矮女人，但被認證為「身高差最多的雙胞胎姊妹」，2021年5月在家人鼓勵下，還參加東京奧運的火炬接力。