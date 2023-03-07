經常看古裝劇的人對於劇中主角在大喜之日行「周公之禮」並不陌生，不過為何男女行房要以「周公」命名呢？事實上背後原因令人出乎意料。

根據《搜狐網》報導，相傳西周初年婚俗混亂，許多未婚男女關係複雜，而輔佐天子執政的周公為了整飭民風，親自制定「婚儀七禮」，將說親嫁娶分為七個環節，分別為納採、問名、納吉、納徵、請期、親迎、敦倫，並且對每個環節訂定了具體的規定。

首先，「納採」指的是男方要請媒人去女方家提親；「問名」即男方家請媒人問女方的名字和出生年月日等；「納吉」為男方將女方的名字或者八字帶到祖廟占卜；「納徵」意指男方送聘禮給女方；「請期」是男方擇定婚期，尋求女方同意；「親迎」則為男方將女方迎娶進門；至於最後的「敦倫」，意即敦促天倫之和，夫妻雙方在新婚當日依禮行房事。

為了讓士大夫明白禮儀制度，周公與他的妻子還在眾人面前親自演示前六個環節，最後的敦倫則是以一分為二的葫蘆作為教學工具，表示夫婦二體合一，也能一仰一合地擺在新房內，象徵男俯女仰及子孫繁衍。

由於當時還規定男女在婚前不能隨便發生關係，只有到了大婚之日才行，因此「敦倫」雖然是男女性愛的代稱，但是專用於夫妻之間，而後人也因為周公制定了《周禮》，便將夫妻行房稱為「周公之禮」。