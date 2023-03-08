美國女子在去年4月底發現丈夫失蹤，然而警方多次到家裡搜查，都沒有找到任何線索，直到8個月後，女子為了拿聖誕裝飾，打開了隱密的壁櫥，才終於發現丈夫的遺體，但因為死亡時間過久，丈夫早已「木乃伊化」，變成一具乾屍。

綜合外媒報導，美國女子珍妮佛（Jennifer Maedge）於去年4月27日向警方通報丈夫理查（Richard Maedge）失蹤，他在前一天早上和珍妮佛說要早點上班，等到晚上珍妮佛回家時，卻沒有發現理查的身影，而汽車、鑰匙和錢包等重要物品都留在家裡，且不管她怎麼打電話都無人接聽。

警方接獲通報後，立刻到珍妮佛家搜索，但卻一無所獲；幾天之後，珍妮佛聞到家中傳出一股濃烈的異味，她又急忙通知警方，結果仍沒有發現任何異常，珍妮佛推測可能是下水道的味道，於是請來水電工幫忙，處理過後異味確實減輕不少，於是她也沒有再把這件事放在心上。

理查失蹤案始終沒有任何進展，直到去年12月11日，珍妮佛打開家中隱密的壁櫥，打算拿一些聖誕裝飾，沒想到竟看見一具木乃伊乾屍，嚇得她立刻報警，隨後警方和法醫趕到現場取走理查的遺體。

近日驗屍報告出爐，驗屍官表示，理查的遺體上沒有發現外傷，因此判斷死因為自殺，且遺體被發現時，已經過了腐化的階段，進入「木乃伊化」。關於珍妮佛曾聞到家裡傳出異味，驗屍官解釋，在腐化的早期階段，遺體確實會發出異味，但因為壁櫥密封性好，一段時間後，遺體經過「木乃伊化」轉變為乾屍，異味就會越來越淡，這也是遺體可以藏這麼久都沒被發現的原因之一。

至於多次到理查家搜查，卻沒有發現遺體這件事，警方出面澄清，是因為理查和珍妮佛的屋內雜物太多，幾乎就是「囤積症之家」，再加上壁櫥位置隱蔽、密封得很好，他們才沒有發現，也沒有機會打開它。

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