美國一名男子厭倦現代生活，不想再過每天賺錢繳房租的日子，因此搬進山洞裡居住，而且一住就是16年，平時靠撿垃圾與吃野菜為生，期間沒有花過一毛錢，不過2016年他為了照顧年邁父母，選擇重新返回現代社會，他的故事近日又受到關注。

據《太陽報》報導，雪勒巴格（Daniel Shellabarger）畢業於科羅拉多大學，擁有人類學學位，還曾加入和平工作團在厄瓜多幫忙2年，回到美國後由於厭倦現代生活，不想每個月都為房租操心，因此在2000年搬進猶他州摩押附近一個洞穴生活，也不再使用金錢。

雪勒巴格提到，起初決定過原始生活時，一度非常掙扎，但他發現沒有錢後，反而過得更快樂，「當時我從口袋掏出身上的錢，然後放在一個電話亭裡，我想應該會有人拿走，我走出電話亭後，感覺全身暖暖的，就像有溫水澆在我頭上，無論走到哪都覺得很自在」。

雪勒巴格提到，洞穴生活雖艱苦但很幸福，平時他會在城市的垃圾桶找食物吃，聽起來雖然不衛生，但他從未因此生病，有時也會吃被路殺的小動物或野菜果腹，他睡覺的地方只有紙箱和一條毛毯，身上的衣服與日用品也是在垃圾桶撿的，他每天會到洞穴下方的溪流沐浴，所以身上並沒有異味。

雪勒巴格更說，他從未接受政府補助，也沒使用過現金，過得非常原始的生活，不過有時會到城市內的圖書館，借用電腦經營他的部落格。直到2016年，他為了要照顧年邁父母，只能離開洞穴回到現代社會，2018年他還上TED演講，並出版自傳《戒掉金錢的男人》（The Man Who Quit Money），如今他與母親住在科羅拉多州，經常在個人臉書分享生活，日子依舊過得很簡單樸實。