大陸浙江一名28歲女子日前與父母外出逛街，期間她想買一雙新鞋，約人民幣200多元（約新台幣900元），未料父母卻不同意，女子當場情緒失控，坐在地上大哭，還跪地磕頭求父母買給她，起初路人都以為她是啃老族，未料她的一句話反而讓眾人不捨。

綜合陸媒報導，浙江紹興一名28歲女子本月5日與父母走進一間鞋店，當時她看上一雙人民幣200多元（約900元新台幣）的鞋子，豈料卻被父母嫌貴，認為鞋子不需要買太好，甚至還以自己為例，說「我們穿的不也是幾十塊錢的嗎？」

女子聽了當場情緒崩潰，一下坐在店內地上痛哭，一下又跪地磕頭，求父母讓她買鞋，場面非常尷尬，店員與其它顧客都不知所措，之後她氣憤的質問父母，「我賺的錢都是你們幫我存著，我的腳就這麼廉價？」、「我就是想買一雙好一點的鞋子，為什麼要對我這麼殘忍？」但她的父母並未理會，隨後轉身離開。

事後店家還原經過，表示這一家人應該都是外地人，來到浙江工作，而女子與父母一起幹活，收入都交給他們保管，原本一家人開心出來逛街，沒想到卻發生這種事情。影片曝光後，在網路上引發討論，起初眾人都以為女子是啃老族，得知她的經歷後都非常同情，認為她的父母控制慾太強，難怪女子會情緒失控。

還有不少人分享自身經歷，「28歲的我當初也有這種問題，出來工作一段時間，收入一開始也都是交給父母，導致我生活陷入窘境，甚至沒錢可以用，之後慢慢少給父母錢，才擺脫這種狀況」、「我是家中獨子，同樣也遇過這種狀況，區別是我並未將錢全交給父母保管，某次逛街時，我想買一件衣服，沒想到媽媽竟不允許，還當著店員跟我翻臉，當下非常尷尬」。