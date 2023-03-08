孩子們經歷旺盛，經常做出讓父母又氣又好笑的行為，大自然也不例外。近日一段影片在網路上瘋傳，韓國愛寶樂園飼養的大貓熊「福寶」，竟在大完大便以後，把媽媽愛寶的頭當作衛生紙，不斷左右摩擦，不衛生又沒禮貌的行為，讓大家看了都哭笑不得。

根據《陝視新聞》報導，近日網路上流傳一段大貓熊母女逗趣互動的影片，從畫面中可以看到，一開始大貓熊「福寶」正蹲在一根木頭上拉大便，當牠「解放」完成以後，想找個地方擦屁股，竟把腦筋動到媽媽「愛寶」頭上，只見愛寶當時躺在地上休息，福寶便大喇喇地走過去，用剛上完廁所的屁股在愛寶頭上左右摩擦，調皮又沒禮貌的行為，讓福寶很快就受到報應與教訓，被愛寶狠狠揍了一頓。

網友們看到影片都哭笑不得，紛紛留言，「福寶啊，你為什麼不善良」、「福寶沒有一頓打是白挨的」、「還好是媽媽頭上，爸爸頭上估計會被打的更狠吧」、「給媽媽蹭上愛的記號」、「福寶每天不是正在挨打，就是在準備挨打」、「福寶真的很調皮，怪不得常被媽媽打」。

福寶是2020年7月20日出生於韓國愛寶樂園的大貓熊，也是首隻在韓國自然繁育誕生的大貓熊，個性調皮活潑，深受韓國民眾喜愛，還被2名飼養員寵成小公主，每天都有吃不完的食物、用不完的玩具。然而根據大陸租借大貓熊的規定，凡是在海外出生的大貓熊，必須在4年內送回大陸，如今距離福寶「返鄉」的時間只剩下不到2年。