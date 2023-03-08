大陸一名女子大學畢業後到養豬場工作，近日她在社群平台分享上班日常，未料亮眼外型意外獲關注。該名女子提到，她大學讀的是獸醫系，因為很喜歡動物，再加上豬肉是人類主要肉食之一，未來也不用擔心面臨失業問題，因此選擇到養豬場工作。

根據《毒秒財經》報導，來自湖南的24歲孫卓大學讀獸醫系，畢業後就到養豬場任職技術員，年薪大概人民幣10萬元（約新台幣44萬），孫卓提到，高中時喜歡生物課程，大學就選擇相關科系，再加上她很愛動物，而且現在養豬場多半採自動化，不僅場地乾淨且通風佳，養豬場並沒有想像的臭，因此決定來照顧豬隻。

孫卓表示，父母都很支持她的工作，而且她也覺得這一行很穩定，不過一開始到養豬場工作時，看到體型較大的豬，確實會有些害怕，但之後就慢慢習慣了，每天早上6點餵豬喝水、吃飼料，再檢查牠們身體是否有疾病，通常下午4、5點下班，每個月放假4天，不過晚上若有豬生病，她也要趕緊起床照料，遇到治不好的狀況就會感到焦慮。

而孫卓先前在社群平台分享工作日常，沒想到意外引發討論，不少網友誇讚她顏值高，表示「多好啊！和動物打交道比與人類輕鬆」、「長的有點像女星Angelababy（楊穎）」、「工作不分貴賤，努力工作最美麗」、「沒錯！我就是豬，我要去找她看一下」。孫卓則謙虛的說，其實養殖場員工很多都是年輕人，長得漂亮的也大有人在。