獅子是萬獸之王，是不少草食動物害怕的對象，但這麼霸氣的獅子也會有「落漆」的時候。南非一處自然保護區拍攝到逗趣畫面，一隻母獅正在水井邊休息，卻被前來喝水的大象打擾，兩者隔著水井對峙許久，大象突然噴出一大口水，瞬間讓母獅嚇到落荒而逃。

YouTube頻道《Latest Sightings》近日分享一段有趣影片，拍攝於南非林波波省一處自然保護區，從畫面中可以看到，一隻母獅正趴在水井旁邊休息，不久後一隻大象從遠方走過來，伸出長鼻想要喝水，母獅察覺大象靠近後，立刻起身躲在水井後方，並警覺地觀察大象的一舉一動。

大象沒有注意到母獅的存在，但仍感覺到氣氛有些不對勁，喝了一口水就後退遠離，不斷晃動自己的鼻子、觀察周遭的狀況，隨後又小心翼翼地用鼻子吸水喝了兩口，這才驚覺母獅的存在，嚇得身體抖了一下，但看對方沒有動靜，牠也並未停止喝水。

趁著母獅分心看向別處時，大象突然朝對方噴了一大口水，讓母獅瞬間嚇到逃跑，大象為了把牠趕走也緊追在後，還發出宏亮的鳴叫聲，確認母獅遠離後，才又慢慢倒退回到水井旁邊。

影片曝光後引起網友討論，大家紛紛表示，「這段影片很好地展現了，大象的鼻子到底有多豐富的表現力」、「大象最後看起來很滿意，因為牠嚇跑了一隻獅子！」、「耳機使用者們，請小心你們的耳朵」、「大象的叫聲也太驚人了！」、「大象才是真正的森林之王」、「即使是年輕的大象，力量也不容小覷」。