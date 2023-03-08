馬來西亞一名女子日前家中停電，導致2條錦鯉死亡，未料她的父母不按牌理出牌，竟把寵物魚拿去料理成「酥炸錦鯉」吃下肚，讓女子瞬間嚇壞，媽媽對此還滿意表示，魚的肉雖然不多，但味道吃起來很甜。

There was a power trip at home and Papa’s water pump stopped working for awhile. Two of his koi fish died as a result and then he sent this photo. KOI BOLEH MAKAN KE? WHAT IS THIS BEHAVIOUR PA? pic.twitter.com/23CH1p4qkt — Nadia Nazir (@Nadia_Nazir) March 2, 2023

馬來西亞女子娜蒂雅（Nadia Nazir）近日在推特發文，她家裡有一座魚池，裡面養了4條錦鯉，前陣子因為跳電，導致魚池的水泵停止運轉，一段時間後才恢復正常，然而其中2條錦鯉早已不幸死亡，沒想到更讓娜蒂雅感到驚嚇的是她父母替2條錦鯉「送終」的方式，忍不住驚呼：「這到底是什麼行為？」

只見娜蒂雅分享的照片中，2條錦鯉都被切成一半，且被油炸成金黃酥脆的模樣，完全看不出牠們身上原本鮮豔的花紋。娜蒂雅還補充表示，她媽媽不敢處理錦鯉，「因為她覺得這樣不好。」所以內臟是由爸爸先清理完畢，再交給媽媽油炸，父母的迷惑行為讓娜蒂雅十分不解，「這不是很奇怪嗎？她覺得處理魚的內臟不好，但卻可以油炸牠和吃牠？」

事後娜蒂雅詢問父母錦鯉的口感，媽媽告訴她錦鯉的肉很甜，味道有點像鱸魚，「雖然偏瘦、沒什麼肉，但整體而言可以給牠一個讚！」推文一出立刻引發網友熱議，「我爸爸也煮過他死掉的花羅漢魚（Flowerhorn Fish）」、「只要你願意，什麼魚都可以吃」、「我媽媽的錦鯉幾個月前死了，但她沒辦法處理錦鯉也無法把牠吃下肚，所以最後是我料理的，她就在旁邊看著我們吃」。