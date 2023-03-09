不少人會買彩券或刮刮樂，希望可以一夕致富，但對獎時一定要看仔細，以免與大獎擦身而過。美國一名女子日前買刮刮樂，刮開後以為沒中獎，就隨手放進垃圾袋，隔天她準備丟垃圾時，決定把刮刮樂拿出來再看一次，才發現她差點扔掉100萬美元（約新台幣3082萬元）。

根據《UPI》報導，居住在密西根州柯林頓縣一名30歲女子，日前在超市買了兩張「Sizzling Hot 7」刮刮樂，拿到車內就馬上刮開，由於沒看清楚遊戲規則，當時她以為沒有中獎，就隨手扔進車上的垃圾袋，直到隔天準備清掉垃圾袋時，心想再確認有沒中獎，才發現自己中了頭獎，金額高達100萬美元（約新台幣3082萬元）。

該名女子表示，每個月新的刮刮樂上市後，她都會買幾張試試手氣，沒想到這次竟真的中頭獎，而此次購買的刮刮樂就是新出的玩法，所以她才會看錯，「當下我開心到心臟狂跳，感覺就像要昏倒了，我趕緊打電話告知媽媽與丈夫，幸好我有再次檢查，否則3千萬就飛了」，她準備拿這筆錢用於投資及買房子。

另外還有人太晚刮開刮刮樂，因而與財神擦身而過。來自加拿大的路易斯（Dan Lewis）先前與妻子整理房間時，找到一張未刮開的刮刮樂，刮開一看竟中10萬美元（約新台幣303萬元），讓他們非常開心，豈料領獎時卻被告知，刮刮樂兌獎時間已過期5天，彩券公司也不願通融，他們因此無法領取獎金，事後懊悔不已。