馬來西亞一名28歲男子與女友交往7年，最終還是以分手收場，但兩人仍保持友好關係，近日前女友出嫁，但他還是感到有些不捨，決定打扮成「忍者龜」的樣子出席，他將參加前女友婚禮的影片分享至抖音，觀看數高達97萬人次。

根據《星洲網》報導，28歲攝影師杜比（Encik Dobi）2015年與前女友相戀，兩人直到去年才分手，結束長達7年的戀情，但分手後他們依舊保持友好關係，而前女友之後有了新對象，今年更決定步入禮堂，還發喜帖給杜比，希望他可以來參加。

杜比提到，婚禮前2、3天他就不斷思考，該如何出席前女友的婚禮，自知當下他一定會有情緒，所以也不打算在現場待太久，最終決定花50令吉（約新台幣340元）租下一套忍者龜服裝，想藉此隱藏自己的身分，但他也坦言，穿上這套服裝時還是會感到緊張尷尬。

杜比當天抵達現場後，一開始並沒有被任何人認出，直到前女友的朋友注意到他，起初他還猛搖頭否認，最終看瞞不過去，才承認是新娘的前男友。返家前他還找新人合影，當時新娘也未認出他，杜比說「他們表現的很自然，因為新人根本不知道婚禮上的忍者龜就是我」，之後他還脫下頭套與新娘的父母打招呼。

杜比解釋，新娘事後才知情，他打扮成忍者龜參加婚禮並非想搞破壞，只是因為收到邀請，才去給予祝福，而分享出席婚禮的影片，單純是為了留個紀念，不過他也坦言，其實與前女友父母打招呼，才是讓他最難過的時刻，因為彼此關係非常好，就像家人一樣。不少網友得知後，紛紛給予他安慰。