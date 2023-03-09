印尼一艘行經巽他海峽的渡輪近日發生驚險意外，當時一名丈夫突然公主抱妻子，浪漫舉動卻一夕變卦，他隨後將妻子往外扔，試圖將人拋入海裡，所幸妻子驚覺不對勁，趕緊抓住渡輪欄杆才未落海，目擊民眾嚇得趕緊過去查看。

根據《鏡報》報導，一對夫妻上個月搭乘渡輪出遊，航線由默拉克（Merak）開往巴喀海尼港（Bakauheni），未料在行經巽他海峽（Sunda Strait）時，一名妻子正在椅子旁整理行李，丈夫突然走了過去，先是溫柔地幫妻子卸下包包，隨後將人以「公主抱」的方式抱起來，妻子雖然困惑但並未反抗。

未料丈夫將妻子抱起後，竟直接將人扔出渡輪，所幸妻子馬上察覺到異狀，趕緊抓住渡輪欄杆，才沒有跌落海中，一旁乘客發現後立即上前幫忙，順利將她拉回船艙，丈夫則是全程在一旁觀看。當時的過程也被監視器拍下，影片近日曝光引發討論，不少人直呼男子太冷血。

巴喀海尼港口的員警拉菲卡（Ridho Rafika）表示，肇事男子疑有精神疾病，他說耳朵裡一直出現聲音，指使他把妻子扔下海，所幸該名妻子立即抓住欄杆，還有民眾幫忙，她才沒有因此喪命。據了解，男子目前已被家人送往醫院接受精神治療。