購物時總會說買東西，但你有想過為何不是買南北嗎。香港語言講師林愛妮提到，買東西一說的常見起源有3種，例如東漢時期最繁華都市是長安與洛陽，而洛陽又被稱為東京，長安則被叫西京，漢朝人為了方便說明，而演變成買東西，另外兩種則是與「五行」有關。

香港專業進修學校語言講師林愛妮提到，東漢時期最繁榮都市是長安及洛陽，而長安又被叫做「西京」，洛陽則是「東京」，因此漢朝人購物時，常會說「買東」、「買西」，用來形容要去長安還是洛陽買貨物，久而久之，買東西就演變成買物品的意思。

另外則是與宋朝文人朱熹有關，一天他外出遇通曉五行的友人盛溫如，看到對方提著空籃子，便問「你要去做什麼？」友人則回答「買東西。」朱熹第一次聽到這種說法，因此感到很困惑，友人解釋，五行指金木水火土，而五方是東西南北中，相互對應的話南北就是火與水，籃子只能裝實物，只能裝代表木與金的東西，「東西」因此成為物品代稱。

最後一種說法則是，北宋著名文學家王安石外出時，同樣也是遇到精通五行的朋友，故事內容與朱熹的雷同。林愛妮表示，由於「買東西」一說從漢朝就已出現，所以因形容去長安還是洛陽買貨物，而衍生出「買東西」的說法可信度比較高。