美國德州當局在調查一起狩獵事件時，意外發現一名女子在家中後院飼養長達8英尺（約2.4公尺）的鱷魚，經過詢問後才得知，原來女子20年前曾在動物園當志工，並悄悄偷走一顆鱷魚蛋，一直非法飼養至今，目前當局已經將鱷魚送回原動物園，並依法裁罰女子。

根據外媒報導，德州政府組織「德州狩獵監督」（Texas Game Wardens）近日在調查一起狩獵事件時，意外發現一名女子在自家後院飼養一條長約8英尺的鱷魚，調查人員登門拜訪後，女子坦承，她20年曾在「Animal World & Snake Farm Zoo」動物園擔任志工，並私自偷了一顆鱷魚蛋回家，孵化後就一直把鱷魚當成寵物飼養，還替牠取名為「特瓦（Tewa）」。

雖然德州的法律允許人們飼養鱷魚，但必須出於養殖、教育等動物學原因，且得申請「飼養許可證」，不過該名女子並未持有許可證，因此她將因非法持有鱷魚蛋和未經適當許可持有鱷魚等原因，被裁罰最高1000美元（約新台幣3萬）的罰款。

「Animal World & Snake Farm Zoo」動物園工作人員福斯曼（Jarrod Forthman）表示，鱷魚一次可以產下50到60顆蛋，所以很容易可以在無人察覺到的狀況下，將鱷魚蛋或剛孵化出生的小鱷魚帶回家。目前「特瓦」已經被送回該動物園，粉專也PO出牠入住新家的影片，並在文中說道：「我們會給這隻成年鱷魚一個永遠的家。」