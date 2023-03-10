存在於教育體系中的沉重升學壓力讓不少學生苦不堪言，近日網路上就瘋傳一段香港小學二年級女學生在地鐵車廂上向媽媽崩潰哭訴的影片，女學生多次表明「我真的很辛苦」、「好難熬啊，妳知道嗎？」5分鐘的訴苦畫面曝光讓網友們聽了很心痛，呼籲家長不要忽視小孩子的情緒反應。

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」日前分享一段小學生因為升學壓力大，在地鐵車廂向媽媽哭訴的5分鐘影片，內容未提及拍攝時間，拍攝者也刻意將鏡頭向下，主要側錄學生的聲音，只見女學生不斷向媽媽崩潰哭訴功課及升學壓力大，在學校也被同學排擠「沒有人想和我玩」。

影片開頭就聽到女學生以哭聲強調，「好辛苦，很不舒服啦，我還要天天在這裡上學，很辛苦！我真的很辛苦，妳知道嗎？」、「我很辛苦才升到2年級」、「好難熬啊，妳整天都不懂我」。媽媽聽了後安撫她，「過2天妳走啦」，學生回應「我不想過2天！我想馬上走啊，我不想等了！我想走很久啦，妳錯過（我時間）很久了！妳浪費了我的時間了」。

此外，女學生還哀怨表示被同學排擠，「同學不喜歡我，我現在很不開心，好難熬啊！很辛苦的！沒人跟我玩啊，我現在很慘啊…」並強調「我現在很辛苦，我不知道忍得了多久，我忍很久了！不要打擾我的時間啊，別玩我行不行啊！受不了了，生存在這個世界上」。

直到拍攝者下車後，女學生依舊不斷訴苦，短短5分鐘的影片隨即引起網友關注，紛紛留言直呼「聽得好心痛」、「感覺小朋友的心理壓力很大」，也有人呼籲家長要注意女童情緒，「肯說出來是好事」、「千萬不要以為是小事，要找專業人士疏導」。