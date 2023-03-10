南非近日發生一起駭人事件，一名年僅6歲的男童遭到不明人士攻擊，生殖器被殘忍割下，被發現時渾身是血躺在田裡，所幸送醫搶救後撿回一命，不過當地居民猜測，這可能是為了祭拜撒旦，是一種巫毒儀式。

綜合外媒報導，南非Blue Skye貧民窟一處臨時庇護所，被人發現有一名6歲男童渾身是血躺在田野的灌木叢內，駭人的是男童的生殖器遭人割下，行徑十分殘忍，男童也因為失血過多奄奄一息，好在緊急送醫後已脫離生命危險。

報導指出，當時有兩名歹徒朝男童的臉部噴灑辣椒水，趁他無法逃脫之際，持刀將其生殖器割下，男童為了求救只好忍著劇痛爬到較顯眼的地方。對此，警方表示，整起事件正在調查當中，不過尚未找到任何線索，也不清楚兇手是否為成年人。

消息一出，當地居民人心惶惶，也有人打算搬離此處，「有傳言說這是撒旦惡魔崇拜，或是為了某種巫毒儀式，必須取走身體某個部位獻祭，可以確定的是，這個孩子餘生都必須受苦了」。