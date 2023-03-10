美國北卡羅來納州一名官員近日到住宅施工現場，檢查建築物結構及是否有違規行為，豈料走到3樓閣樓時，發現一個極為擬真的「鱷魚標本」，隨後用手電筒查看，驚覺標本竟突然眨眼，才知道牠竟是活體，嚇得趕緊疏散在場的工人。

Have you ever seen an alligator in an attic?

One of our code compliance officials found this 8-foot alligator while inspecting a new home construction site 😱

Thank you to our officials who work hard to make sure buildings and homes are safe for our residents - and 'gator free! pic.twitter.com/p089texDgV — New Hanover County (@NewHanoverCo) March 9, 2023

根據《WECT》報導，北卡羅來納州新漢諾威郡（New Hanover County）官員布朗（Dean Brown）日前視察迴聲農場（Echo Farms）的一所房屋，當時他走到閣樓檢查，發現角落有一隻「鱷魚標本」，身長8英尺（約2.4公尺），由於屋內有很多雜物，所以他也沒有覺得奇怪，再者閣樓光線不佳，因此他並未仔細查看。

布朗提到，起初以為鱷魚是標本，所以就繼續做自己的事，之後又回頭看了鱷魚一眼，才發現鱷魚似乎還在呼吸，他先是往後退保持距離，並拍了一張照，打電話告知同事，趕緊疏散現場的工人，再致電動保部門求助，為了確認鱷魚是活體，他還用手電筒照射，鱷魚隨後睜開眼並眨了好幾下，嚇得布朗趕緊離開。

布朗提到，房屋假日時門都是開著著，鱷魚可能趁機溜進去，「建商早上抵達時，就發現屋內有泥巴，當時也不清楚從哪來的，他只請人清潔並重新粉刷，直到工作半天後，才發現屋內有鱷魚」，起初同事認識都不相信他，以為他在開玩笑，看到照片後都感到不可思議，動物管理部門人員抵達現場，順利將鱷魚驅離工地。