2018年法國2名電影製作人在西澳沙灘上，找到一尊神秘的嬰兒佛像，經過專家鑑定，發現佛像製作於明朝時期，然而歷史上卻找不到任何明朝船隊曾到訪澳洲的紀錄，關於這尊佛像是如何出現在西澳沙灘，至今仍是未解之謎。

綜合外媒報導，《BBC》的電視節目《巡迴鑑寶》（Antiques Roadshow）近日播出在澳洲海灘出土的佛像鑑定，法國電影製作人德尚（Leon Deschamps）和湯姆森（Shayne Thomson）在2018年到澳洲西北部的鯊魚灣拍攝紀錄片，在沙灘上用金屬探測儀尋寶，沒想到竟挖出一尊青銅製嬰兒佛像，其高度約15公分，重量約1公斤。

為了更深入了解該佛像，德尚和湯姆森尋求世界各地的專家幫忙，亞洲藝術專家李揚（Lee Young）指出，這尊嬰兒佛像製作於明朝時期，還稱它是「世界瑰寶」，據估算佛像的價值落在3000到5000英鎊（約新台幣11萬到18萬），但它被發現的位置，讓它在歷史上的地位非常重要，因此李揚表示，就算在公開拍賣會中以10萬英鎊（約新台幣367萬）的價格落槌，他也不會感到驚訝。

西澳博物館研究員麥克勞德（Ian MacLeod）鑑定後也認為這尊佛像「絕對不是贗品」，被埋在沙灘裡約100到150年，且在被埋葬之前，它曾被使用一段很長的時間，「即使用最困難的技術，也不可能形成這麼複雜的銅鏽，可以判斷這尊佛像在那裡已經存在很多年。」

德尚猜測，這尊佛像很可能是1421年鄭和下西洋時遺留的物品，然而沒有任何證據證明，明朝船隊曾抵達澳洲，大多數歷史學家也相信，明朝船隊不可能在這段期間來過澳洲。雪梨大學漢學研究（Chinese Studies）教授喬斯林蔡（Jocelyn Chey）表示：「佛像有500年的歷史，不代表它就一定要在500年前來到這裡。不管它是從何時開始存在於西澳沙灘，但它一定是在澳洲發現的最古老的中國古董。」