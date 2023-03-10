大陸一名女嬰因為發展遲緩，就醫後發現腦中竟然寄生了另一個雙胞胎姊妹，由於這種胎兒留存在另一名胎兒體內的情況是一種發育異常，稱之為「胎中胎」，情況極為罕見，醫學文獻上記載的病例不到200例，且僅有18例已知胎兒被發現寄生在兄弟姊妹的頭骨中。

根據《每日郵報》報導，這起胎中胎事件發生在大陸，復旦大學華山醫院神經科醫生李宗澤是負責治療女嬰的主治醫師，並將研究過程發表在美國神經學學會的期刊《神經學》中。據悉，女嬰已經1歲卻有發展遲緩的問題，經檢查後發現，女嬰不僅患有腦積水，導致頭部變大、嚴重嗜睡和癲癇，未出生的雙胞胎姊妹還壓在她的大腦上。

李宗澤指出，女嬰的頭骨內有一個約10公分的胎兒，且已經發育出上肢、骨骼和指甲，推測胎兒已經在女嬰體內發育好幾個月，目前醫療團隊已經將女嬰腦中的胎兒取出，不過尚不清楚後續是否會對女嬰的健康狀況造成其他影響。

事實上，2017年泰國也曾發生類似案例，醫師發現一名未出生女嬰的頭骨內發現了另外3個胎兒，且已經發育出多個器官，包括神經、消化和呼吸系統，透過動脈和靜脈與女嬰相連，藉此吸取女嬰身上的養分。

此外，2015年大陸一名出生20天的男嬰因為陰囊腫脹被送醫，檢查後發現陰囊內有一個界線清楚的腫塊，如果放任其繼續生長，會形成四肢，最後透過手術取出。