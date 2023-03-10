女兒是父母的掌上明珠，如果聽到女兒生活過得不好，大多數父母都會十分心疼。唐朝一名父親聽聞女兒婚後和丈夫感情不睦，於是千里迢迢跑去找女婿算帳，結果卻跑錯地方，白白挨了一頓打，最後還是靠女婿「英雄救岳父」，事情才得以解決。

根據唐朝牛肅著作《紀聞》、明朝馮夢龍著作《古今譚概》記載，唐朝臨濟縣令李回娶了張氏為妻，張氏的父親曾經擔任廬州長史一職，後來告老還鄉，他聽聞李回對待張氏態度冷淡，夫妻感情不和睦，於是氣得親自跑去臨濟縣找女婿算帳，卻不小心跑錯地方，來到了全節縣。

張長史進入全節縣官府後，就大喊：「縣令在嗎？」看門人回答「在」之後，他就硬闖公事廳大聲辱罵，全節縣令趙子余聽到有人在罵自己，感到非常困惑，暗中從門縫查看廳內狀況，只見一名老漢在裡面大吵大鬧，當時全節縣謠傳狐狸會化為人類到處作怪，因此趙子余誤以為張長史是狐精化身，命人鞭打他，不過張長史並未因此停止，仍持續謾罵。

直到後來差役們打累了，停下來問張長史這麼做的原因，才發現誤會大了，先將他安置在驛館中，找大夫來替他檢查、上藥，同時通知李回此事，李回聽完後大怒，揚言要派上百名差役毆打趙子余，趙子余害怕不已，緊閉全節縣衙門，李回來了也不應，無奈之下只能上告郡府。

郡府太守得知此事，叫來趙子余斥責一番，但又看在一切都因誤會而起，沒有做出懲罰，只命令他要出20萬賠償張長史。李回則將張長史接回臨濟縣，張長史對於女婿英勇救岳父、替他報仇的行為相當滿意，於是不再追究他薄待女兒的事情，開心返回家鄉。