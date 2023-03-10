美國一名22歲嫩妹愛上大她43歲的大叔，日前她在抖音提到，兩人經常到各地旅遊，奇怪的是入住飯店時，都會被安排住進兩張大床的房型，讓她非常不解，她將此經歷分享至抖音，反遭網友虧「飯店人員以為你們是父女」。

根據《太陽報》報導，一名22歲女子與65歲大叔相戀，兩人還共同經營TikTok粉專@shadieshafik，經常分享「父女戀」互動影片，日前她提到，每次與男友旅行時，就算已經特別要求要一張雙人床，但進到房間後，卻發現還是被安排為兩張大床的房間。

影片中可見這對情侶各自坐在一張床，起初手牽著手，隨後女子緩緩鬆開，並深情地看向愛人，影片累積140萬觀看次數。不過網友則嘲諷，「她一定是私底下拜託飯店給她兩張床」、「飯店人員肯定以為他們是父女」、「我只想知道，這男的到底多有錢」，不過也有人解釋，「飯店的房型大多是兩張大床，比較少一張雙人床或兩張單人床，因為這種房型需求量太低」。

印尼也有一對父女戀引關注，雖然兩人最終修成正果，但沒多久仍以離婚收場。65歲地主松達尼（H Sondani），去年5月迎娶19歲少女巴蘭蒂（Fia Barlianti），更給出5億印尼盾（約新台幣101萬元）的聘金，婚後夫妻倆到各地度蜜月，就連女方家族也同行，未料2個月後就離婚，但雙方都未透露原因，一名自稱松達尼的鄰居則說「這段婚姻太倉促了」。