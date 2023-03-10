不少動物察覺自己壽命將近，就會悄悄離開主人，獨自躲在隱密的地方，等待生命結束。大陸一隻忠犬近20年的時間，每天都會送主人上班、迎接主人下班，然而日前某天，主人回家發現愛犬不見了，急忙在住家附近尋找，才發現牠早已過世，讓全家人都傷心不已。

根據陸媒報導，浙江麗水的謝先生從2004年開始飼養愛犬「肉肉」，近20年的時間，肉肉每天早上都會在家門口送他上班，等到晚上聽見謝先生車子的聲音，就會再到門口迎接他下班。2月27日，肉肉和往常一樣目送謝先生上班，還跟著車子小跑了一段路，沒想到當天謝先生回家時，卻發現肉肉沒有在門口迎接他，到屋內尋找一圈後，才驚覺肉肉不見了。

謝先生全家人著急地在住家附近尋找，隔天才終於在離家500多公尺的田裡看見肉肉，只見牠靜靜地趴在草地上，一動也不動，謝先生和家人用手觸碰後，發現牠早就過世，身體變得十分僵硬，大家看到後感到心疼又難過，忍不住流下眼淚。

影片曝光後，許多網友也相當不捨，紛紛留言，「狗狗走得很安詳，說明主人照顧得很好！」、「一直聽說狗狗知道自己要去外星球時會找個地方躲起來，看來是真的」、「養狗、養貓的人看不得這些」、「牠完成了自己最後的使命啦」、「明天就不送你了，出門別再忘帶鑰匙啦，我的小皮球沒帶走，留給你玩」。