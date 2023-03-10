大陸一名男子日前與同事走在路上，發現樹上有兩隻鳥在打架，隨後纏在一起摔落地面，他們趕緊跑過去查看，只見兩隻鳥一動也不動，起初以為暴斃了，一碰才知兩隻鳥互不相讓，咬住雙方的腳不肯鬆口，奇特行為在網路上引發熱議。

綜合陸媒報導，四川瀘州一名徐姓男子9日與同事走在街上，發現附近有兩隻鳥在打架，隨後摔到地面上，他們趕緊靠過去查看，發現兩隻鳥竟定格，躺在地上沒有任何反應，起初以為牠們死了，沒想到仔細一看，才發現兩隻鳥誰也不讓誰。

徐男表示，當時他的同事試圖將鳥分開，但牠們完全不肯鬆口，互相咬住對方的腳，「牠們的招式都一模一樣，誰也破解不了誰。」隔了40至50秒鐘後，兩隻鳥似乎氣消了，才緩緩鬆口並趕緊飛走，讓他覺得非常有趣，將此事分享至微博，累積14萬觀看次數。

不少網友笑著說，「沒辦法，同門師兄弟，招式一模一樣，破解不了」、「鳥鳥也會玩69體位」、「我想到電影《射鵰英雄傳之東成西就》的歐陽鋒和洪七公」、「小小的個子，沒想到脾氣挺大」、「可能是被求偶沖昏頭」、「這兩隻鳥也太像8+9打架，生死事小輸贏事大」。