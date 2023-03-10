大陸河南一名張姓男子因為在外地工作，房子買了3年一直沒交屋，前陣子好不容易抓緊時間到新家準備點交，沒想到當大門打開後卻赫然發現新屋被當成了「開心農場」，屋內種植的大蔥都已經長到腰部，一旁還放了整袋紅薯、雜物和垃圾，讓他當場傻眼。

綜合陸媒報導，家住河南省商丘市的張姓男子透露，2018年購買了一套房產，2021年通知交屋，但因為自己一直在外地打工，所以這件事就一直耽擱，直到今年終於可以回家過年，他也開心的準備前去點交房子，沒想到當物業打開大門後，新房的景象讓他驚呆了，只見屋內的水泥地被鋪上了泥土，不僅種了青蔥和紅薯，一旁還放著剛收成的大蔥，其餘角落還堆滿了各種垃圾。

物業強調，房子點交之前鑰匙都在自己手上，不知為何會被人闖入，經調查後才發現，原來是隔壁鄰居侵占使用。對方表示，自己剛搬進來時東西太多無處可放，發現張男還沒搬來，就按了交屋時的密碼，沒想到竟然通用，所以就將東西堆在屋內，「我從農村剛過來，農村這麽做都行」、「家裡開了地暖，熱了蔥就會發芽，所以我就從樓下弄了點土埋在他屋裡，現在知道錯了，很後悔。」

雖然最終張男選擇原諒對方，但網友砲火猛烈，紛紛出言狂轟「想要種菜可以自己找一塊荒地，弄一個菜園子啊，怎麽可以在別人家種菜」、「農村也可以在鄰居家種菜？建議農村朋友闢謠，不背這鍋」、「強盜邏輯有一套，跟這樣的人做鄰居，後面也要防著點」。