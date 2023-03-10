一代梟雄曹操雄霸天下，他手握百萬強軍，挾天子以令諸侯，為曹魏奠定了堅實的基礎，可說是傑出的政治家、軍事家，不過他在文學上也有不少博大精深的文章傳世，其中他在《軍譙令》發明了一句成語，不僅將死亡說得含蓄又文雅，還讓不少原本忌諱說「死」的人常掛嘴邊，傳頌千年之久。

根據《搜狐網》報導，曹操曾以四字成語「百年之後」安撫人們面對死亡的恐慌，「百年」指的就是死亡，而這句成語源自於官渡之戰。建安七年（公元202年）曹操打敗袁紹、劉備後，駐軍故鄉沛國譙縣時，曾寫了一篇《軍譙令》，命令為陣亡將士立廟，撫卹其家屬。

《軍譙令》原文：吾起義兵，為天下除暴亂。舊土人民，死喪略盡，國中終日行，不見所識，使吾淒愴傷懷。其舉義兵已來，將士絕無後者，求其親戚以後之。授土田，官給耕牛。置學師以教之。為存者立廟，使祀其先人。魂而有靈，吾百年之後何恨哉！

值得注意的是，最後一句「魂而有靈，吾百年之後何恨哉！」意即倘若靈魂有知，我死後也沒什麼悔恨的了。面對人人恐懼的死亡，曹操用詞巧妙委婉，以「百年之後」代稱，不僅沒有「死」字難聽粗暴，反而有一種延年益壽的感覺，久而久之便成為另一種文雅說法，即便經歷了千年之久，依舊被人們掛在嘴邊。