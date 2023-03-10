剛果一名女子搬到美國不久後，因為胃痙攣、消化不良等不適症狀就醫檢查，醫生發現她的腹部竟藏有一個早已鈣化的死胎，且長期壓迫到她的腸道，導致身體無法吸收營養，於是建議女子開刀取出，然而女子以「詛咒」為由不願開刀，最終因為營養不良而不幸過世。

New York woman, 50, dies from severe malnutrition after unborn fetus compressed intestines https://t.co/sRBnKMNsgn — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 9, 2023

根據《每日郵報》報導，剛果一名女子經歷過2次流離失所，從剛果遷居到蒲隆地，最後在坦尚尼亞安頓下來，並生育了8名孩子，其中有3人早夭，在第9次懷孕期間，她察覺腹中胎兒沒有了動靜，於是就醫檢查，醫護人員告訴她胎兒已經沒有心跳，建議她在家中嘗試自然分娩，如果失敗了，就要在2周內回診。

然而女子回診時，卻被圍在診所外的人指責，說她「做了壞事」、「殺死自己的孩子」，女子受到驚嚇立刻回家，決定不再尋求醫療幫助。女子就這樣懷著死胎長達9年，有胃痙攣、消化不良等問題，直到做健康檢查時才再次與醫生接觸，隨後被帶往美國安置，並到醫院接受電腦斷層掃描，結果顯示她的體內有一個長寬分別為6英吋（約15.2公分）和8英吋（約20.3公分）的腫塊，其內部還有骨架。

醫生建議女子動手術切除腫塊，她卻一直拒絕、逃避，認為一切都是「詛咒」造成的，醫護人員只能說服她暫時服用抗生素來緩解胃部不適，以及降低血壓的藥物，最終女子在抵達美國14個月後因為營養不良死亡。

醫生表示女子是子宮外孕，胎兒在28周大時死亡，但因為胚胎體積過大，無法被細胞吞噬，又無法自行排出母親體外，最後身體就將其鈣化（Calcification），形成「石胎（Lithopedion）」，這個石胎長期壓迫女子的腸道，導致身體無法吸收重要營養，進而造成飢餓、營養不良，最終成為女子死亡的「罪魁禍首」。