古裝劇常有犯人按壓指紋認罪的劇情，但古代並沒有指紋辨識技術，按壓指紋有用嗎？古人教育水準不均，多數人根本不認字，更別說簽自己的名字，再者古人認為指紋就是身體的一部分，所以按手印有約束效果，宋朝提刑官宋慈甚至還用指紋破案。

根據《歷史大學堂》報導，古代唯有地主、貴族才能機會讀書，大多數百姓根本沒受過教育，也就不會簽名，簽署文件時通常都是按壓手印以示同意，因此古人很早就懂指紋對比，秦朝《封珍式．穴盜》記載「內中及穴中外壤有膝、手跡、膝、手各處」，簡單來說就是用肉眼識別，因為每個人的指紋的節點都不同，可以透過對比辨認。

唐朝後軍隊中還有《箕斗冊》，記載士兵的姓名、年齡、居住地址等，還有每個人的指紋，便於朝廷判斷士兵的身份，到了南宋，朝廷還建立機構管理《箕斗冊》，不只記錄士兵的指紋，普通百姓也開始登記，指紋開始運用於辦案，例如宋朝提刑官宋慈就在著作《洗冤集錄》，詳細記載如何運用指紋破案。

《宋史》還記載指紋查案事件，北宋一名男子周整愛賭博，家中有不少田產，未料被一名惡霸龍聿盯上，因此誘惑他賭博，還出老千使周整輸光，他只能靠賣田產還債，但田地所有權為周整母親，她並不同意交出田產，周整因此在家找到蓋有母親手印的文書，再改掉文書上的字，和龍聿偽造成地契，東窗事發後周整母親告到官府，縣官元絳得知後介入調查，發現其中破綻，周整母親才保住田產。

而指紋除了可用來核查案件，也具契約效力，唐朝流行按壓指紋，各種契約、遺囑等都有指紋，與字跡相比更具不可複製性，宋朝則盛行「打手模」，也就是整隻手印按在契約上。此外指紋也用於訊息保密，古代機密文件主要書寫在竹簡，捲起後用黏土密封，再蓋上手印或印章，若有人拆開偷看，合起來時紋路一定有差異，只要對比指紋便可知道。