巴西戈亞斯州（Goias）近日發生一起離譜事件，一對母女深夜駕車行駛在高速公路上，因閃避不及輾過不明障礙物，原以為只是一根木頭，直到駕車返家後打開車門才看見底盤插出2條腿，當場嚇壞。

綜合外媒報導，本月7日凌晨，一名女子開車載女兒返家途中行經BR-040高速公路的盧其阿尼亞路段（Luziania）時看見不明障礙物，當下她以為只是一根木頭，加上閃避不及不慎輾過，便沒有太在意，不過孩子卻表示似乎看見一具頭部凹陷的遺體，嚇得女子立刻停靠路肩報警。

由於當時天色太暗且下著暴雨，女子沒等警方到場就先行駕車離開，直到返回25英里（約40公里）之外的家後，一打開車門卻赫然發現底盤插出2條腿，仔細一看竟是一具男性遺體卡在車底，這才驚覺大事不妙。

由於遺體卡死在車子底盤，警方甚至必須拆解部分車體才能將遺體取出，事後也在國道發現疑似死者的個人物品，包括香菸、打火機、一雙鞋以及237巴西黑奧（約新台幣1400元）。目前仍待驗屍結果以確認死因，詳細案情也在調查當中。