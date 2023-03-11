大陸一名男員工下班回宿舍洗澡時突發急性腦出血，經搶救仍不治身亡，男員工的老闆得知他是清寒家庭後，不但幫忙支付醫藥費，還每個月都會固定發一份薪水給他的遺孀，同時承諾會一直發到他的孩子大學畢業，能養活自己為止。

綜合陸媒報導，2020年5月一名陳姓男員工下班回宿舍洗澡時突然摔倒，被送到醫院後診斷為急性腦出血，緊急進行開顱手術，老闆王鳳得知消息後，連忙趕到醫院，先幫忙支付1萬人民幣（約新台幣4.4萬）醫藥費，並通知陳男家屬，未料陳男仍在9天後不幸過世。

王鳳事後得知陳男為清寒家庭，有一名罹患帕金森氏症的80歲母親，還有妻子和2名女兒，「老母親身體不好，孩子上學也有負擔，我覺得整個家庭經濟環境還是比較困難。」於是王鳳心裡產生了想要幫助陳男一家人的想法，因此她向公司財務人員告知，每個月發薪水時，也要給陳男的遺孀發一份，且薪水還從前2、3個月的500元人民幣（約新台幣2206元），漲到800元人民幣（約新台幣3530元），至今已經發了近3年。

王鳳受訪時透露，這份薪水她會一直發下去，直到陳男的孩子大學畢業、有能力養活自己為止；她還曾接到陳男妻子打來的視訊電話，向她表達謝意，「我每天都在祈禱妳平安、感謝妳、為妳祝福。我不知道怎麼用語言去形容、去表達，真的很感謝妳。」

王鳳表示，這其實是她第一次遇到員工過世，「既然我遇見了，就是社會給我的一份使命，就要照顧、幫助他們，讓我的餘生能盡一份微薄之力，幫助這對孤兒寡母。」