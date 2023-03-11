近日一段影片在推特瘋傳，一名外國男子抓了一隻黑鳥，將牠放躺在自己腿上，同時不斷用雙手擠壓黑鳥的腹部，起初大家還以為男子在傷害牠，沒想到看到最後，黑鳥竟吐出完整的寶特瓶，這才知道男子是在救牠一命，留言大讚「英雄！」

OMG he knows the job! Bravo!



pic.twitter.com/SOIb1YybAF — The Figen (@TheFigen_) March 8, 2023

外國網友「The Figen」在推特上分享一段影片，只見一名男子將一隻黑鳥放躺在自己腿上，而黑鳥的腹部則有詭異突起，男子用雙手不斷擠壓，不明的突起物也跟著位移，一直往上移動到頸部、口腔，最後黑鳥竟吐出完整的寶特瓶，裡面還裝有少量的水。

神奇的是，過程中黑鳥完全沒有掙扎或反抗，似乎知道男子是自己的「救命恩人」。影片曝光後，立刻引發網友熱議，還有人眼尖認出，黑鳥的品種為鸕鶿（ㄌㄨˊㄘˊ），「天啊！我一開始還以為這男的是個變態」、「我還以為他要殺了這隻鳥，結果居然是個英雄！」、「很難想像全世界因為誤食塑膠垃圾而死亡的動物數量」、「我以後再也不亂丟垃圾了」。

野生動物誤食塑膠垃圾的事件並不是第一次發生，有時甚至危及到動物的性命。2021年在泰國吉普島，民眾在沙灘上發現一隻奄奄一息的海龜，於是急忙通報動物保育相關單位，並將其送往海洋瀕危動物救援中心救治，未料獸醫替海龜照X光時發現，牠的體內藏有大量垃圾，包含塑膠廢料、人工纖維和各種廢棄物，共158件垃圾，差點成為害海龜喪命的兇手。