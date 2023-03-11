近日網路上瘋傳一段影片，只見一隻農民飼養的寵物雞正在狂嗑蚯蚓大餐，不過由於蚯蚓體型太過巨大，讓農民越看越不對勁，沒想到上前一看竟是一條眼鏡蛇，讓他當場嚇壞了。

這段影片拍攝於2018年12月，近日又遭到網友起底，一名住在印度卡納塔克邦（Karnataka）古爾伯加市（Kalburgi）附近的農民胡凱里（Hukeri），當時發現自家飼養的寵物雞竟然正在吞食一隻體型巨大的蚯蚓，但他越看越不對勁，走近一看才發現雞在啄食的不是蚯蚓，而是一條眼鏡蛇。

畫面中可見，寵物雞絲毫不懼怕毒蛇，反而還不斷狂啄，甚至一口將其生吞下肚，儘管眼鏡蛇不斷劇烈掙扎，多次想逃脫雞喙，但終究敵不過雞隻的身材優勢，短短不到1分鐘就淪為寵物雞的大餐。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「注意看這隻雞太狠了」、「這隻雞根本就是戰鬥雞等級了吧」、「果然體型大比較有優勢」、「雞：今天的蚯蚓有點大條」、「雖然是毒蛇，但幼蛇就像蚯蚓一樣，最終還是逃不過捕食」。