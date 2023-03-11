澳洲一名女子近日目擊到驚人畫面，一隻樹蛙的肛門竟掛著一條毒蛇幼蛇，牠看起來非常不舒服，不斷用後腿狂踢，想要把幼蛇趕快排出體外，女子見狀立刻上前幫忙，並確認幼蛇已經死亡，不過這離奇的景象，連專業捕蛇人都大呼從未見過。

根據《每日郵報》報導，澳洲捕蛇組織「陽光海岸捕蛇人（Sunshine Coast Snake Catchers 24/7）」近日在臉書粉專分享一張極具衝擊性的照片，文章透露照片是由一名女子拍攝投稿，畫面中有一隻綠色的樹蛙，牠的肛門竟卡著一條東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown Snake）幼蛇，幼蛇的腹部朝上，似乎已經死亡，而樹蛙則不斷用後腿狂踢，想要將幼蛇拉出體外。

女子見樹蛙十分困擾，於是動手幫忙，把幼蛇給拉了出來。陽光海岸捕蛇人的員工理查森（Finn Richardson）表示，就連捕蛇經驗豐富的他們，都是第一次看到這種詭異的情況，完全不清楚樹蛙和幼蛇之間到底發生了什麼事，「青蛙是不是經過努力消化後，把蛇排泄出來？」

報導指出，照片中的樹蛙品種為白氏樹蛙（Australian Green Tree Frog），身長可達10公分，平時以蜘蛛、蟋蟀、蜥蜴、蟑螂或其他青蛙為食，被當寵物飼養時還會吃小老鼠，但並不清楚這隻樹蛙為何會選擇吃蛇。

網友們看到照片都嚇壞了，紛紛留言，「這種樹蛙以吃下任何能放進嘴巴裡的東西而臭名昭彰」、「可能樹蛙的消化系統無法消化蛇，所以會以吃下去的模樣再次排出」、「在食物方面，樹蛙可以說是兩棲動物界的小豬」、「好的，這個畫面會成為我今晚的噩夢」。