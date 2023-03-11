嬰兒出生滿1歲後俗稱「度晬（ㄗㄨㄟˋ）」，古人會在這天舉行抓周儀式，預測孩子未來可能從事的職業或是愛好，康熙在雍正小時候也曾為他舉辦抓周，不過當他抓起毛筆亂畫一個字後，卻讓康熙看了臉色大變。

根據《搜狐網》報導，古代皇子滿周歲時，不僅生日宴辦得十分隆重，就連抓周用的物品也相當多樣，其中雍正在抓周當天便隨手拿了一隻毛筆，接著在準備好的宣紙上胡亂畫了一個圖案，乍看之下很像「敕」字，讓康熙看了後一秒變臉，因為這個字代表皇權，身為皇帝的康熙在批奏章時經常使用。

不過由於雍正的生母地位不高，導致他的身分也很平凡，一直沒有得到康熙的重視，因此康熙當下雖然覺得抓周有特殊寓意，但另一方面又認為日後皇位繼承人只能是嫡子，只要自己執意讓嫡子繼位，其他皇子全無可能，所以並沒有太在意這件事。

只不過康熙萬萬沒想到，這次的抓周竟然真的預示成真，最後登上皇位的是爹不疼、娘不愛的四皇子雍正，憑藉著自身手段在九子奪嫡中脫穎而出。而雍正即位後勤於政事，對內政民生的問題進行鐵腕施政，諸多改革受到後世肯定，在康雍乾盛世的延續更扮演著承上啟下的關鍵角色。