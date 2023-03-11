團結力量大！近日一段影片在印度網路上流傳，一隻老虎撲殺了一隻小水牛，正當牠打算叼走獵物，到別處大快朵頤時，小水牛的「救援軍團」突然現身，龐大的體型讓老虎嚇得落荒而逃，只可惜小水牛似乎早已死亡，倒在原地一動不動。

根據《Divya Marathi》報導，這段影片拍攝於馬哈拉施特拉邦的錢德拉普爾（Chandrapur），從畫面上可以看到，一隻老虎正在追逐2隻水牛，其中一隻水牛幸運逃過一劫，快速跑離現場，另一隻體型較小的水牛則遭老虎撲倒在地，當老虎順利捕到獵物，打算帶到其他地方大快朵頤的時候，後方突然有一隻成牛水牛跑了過來，龐大的體型讓老虎嚇一大跳，急忙拋下到嘴的獵物落荒而逃。

幾秒過後，又有一群水牛跑來助陣，只是這時老虎早已消失在鏡頭內。儘管「救援軍團」急忙趕到現場幫忙，但被老虎撲倒的小水牛，似乎被攻擊到致命部位而死亡，就算老虎丟下牠離開，小水牛仍倒在地上一動也不動。

水牛群非常團結，每當同伴有難時，牠們經常成群結隊一起趕跑獵食者。2021年斯里蘭卡作家安德魯（Andrew Fidel Fernando）和友人在雅拉國家公園（Yala National Park）旅遊時，目擊花豹突襲水牛寶寶的場面，不過成年水牛群很快就反應過來，將花豹包圍、壓制在地，還不斷重踏攻擊，並用頭上的尖角猛刺，導致花豹不得不放棄進食，逃到樹上避難。