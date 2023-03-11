現代人不婚不生，老年後獨居的比例越來越高，日後該怎麼在沒有親友的照應下安享晚年，是重要的人生課題。對此，大陸杭州一名53歲湯姓婦人相當有遠見，和丈夫在郊區蓋了一棟電梯別墅，除了作為養老，他們還打算邀集年紀相仿的陌生人「組團養老」，消息一出引發熱議。

綜合陸媒報導，湯女和丈夫在杭州郊區蓋了一棟三層樓的電梯別墅，裡頭規劃10個房間，除了4個留下自用，其餘6個房間通通拿來出租給年紀差不多，且有養老需求的陌生人，大家一起當室友、相互照應，每個房間每月收取1500元人民幣（約新台幣6700元）的租金，水電費均攤。

湯女透露，自己從某大學的宿舍管理職退休後，大部分時間都是孤身一人，而丈夫目前還在經營店鋪，為了不讓唯一的女兒擔心，所以才想「組團養老」，別墅所處環境優雅，離醫院只要半小時車程，「抱團養老的基本門檻已經達到了」，希望能跟同伴們在這個別墅裡實現老有所終的理想。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「都能自理做個伴還可以，那種需要就醫、臥床不起的還是不行」、「有錢你想怎麼養老都沒問題」、「印象之前有類似的案例，老人們組團養老、互相照顧，但是後來年紀大了還是各回各家了」。