古代皇權至上，就算是必須給出諫言的臣子，也要小心說話，如果惹皇帝不開心，那怕說的都是實話，也可能面臨被殺頭的命運。西漢平定叛亂的名將周亞夫為人耿直，經常和皇帝意見相左，儘管他立下赫赫戰功，仍因為「一雙筷子」，讓自己面臨悲慘的人生結局。

根據陸媒報導，周亞夫是西漢太尉周勃之子，漢文帝後元二年繼承父親的爵位封侯，並在之後因為嚴格的行事作風，深受文帝喜愛，因此被提拔為中尉，掌握京城兵權，負責守衛京師；文帝駕崩時，還曾對繼位的景帝說，周亞夫是可以信任的將軍，如果國家遇到急難，他能夠擔當領兵的重任，於是景帝上位後就任命他為車騎將軍。

漢景帝三年爆發七王之亂，周亞夫憑藉過人的膽識，不正面迎敵進攻，反而巧妙用計謀阻斷敵軍後方糧道，逼得敵軍飢餓難耐，只能撤退，他再趁機乘勝追擊，只花了短短3個月的時間，就順利平定七王之亂，從此受到景帝重用，官路十分順遂。

然而周亞夫為人過於剛直，不懂得變通，也不太會察言觀色，經常出現和景帝相悖的想法，比如有5名匈奴將軍歸順漢朝，景帝想為5人封侯，激勵其他匈奴歸順，周亞夫卻跳出來反對，認為這些匈奴人背叛國家，如果皇帝為他們封侯，以後又要如何懲罰大臣中不守節操的人，景帝不採用他的意見，仍執意為5人封侯，周亞夫於是稱病辭去丞相職位。

不久後，景帝想請周亞夫回來輔佐年幼的少主，又怕他的脾氣仍和以前一樣，於是假借請吃飯的名義進行試探，餐桌上只擺設一大塊未切的肉，且沒有附上筷子，周亞夫心中不悅，請人拿筷子給他，景帝見狀詢問他是否不滿意，周亞夫立刻下跪謝罪，等景帝一叫他起身，就藉機快步走出，景帝無奈不已，直言「這種忿忿不平的人，不適合做少主的臣子啊。」

後來周亞夫的兒子偷偷買了500甲盾，想提早為父親的後事做準備，未料被人舉報，稱周亞夫要造反，被調查訊問的時候，他完全不知道發生什麼事，因此一個問題都回答不出來，卻被誤會是在賭氣，景帝得知後相當生氣，將周亞夫交給最高司法官廷尉審理，儘管他說了自己沒有謀反之心，仍被誣衊「不在地上謀反，也會在地下謀反」，周亞夫忍受不了這種污辱，於是絕食5天，最終吐血而死。