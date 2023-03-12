在鋸樹之前千萬要小心！美國麻州過去因一場暴風雨導致樹木斷裂，當地居民委託工人移除樹木時，準備將樹木鋸成數段以利運走，沒想到鋸到一半，其中一段樹幹卻傳來陣陣叫聲，於是工人趕緊將樹幹運到動物中心檢查，竟意外發現裡面藏了5個圓潤身影，可惜貓頭鷹媽媽因為被鋸傷，沒能陪4隻寶寶一起長大。

根據《The Dodo》報導，麻州一群工人接獲委託清理被暴風雨吹倒的樹木，沒想到作業進行到一半，樹幹竟傳來陣陣奇怪的聲響，工人們驚覺情況有異，立刻將樹幹原封不動運到「新英格蘭野生動物中心」（New England Wildlife Center）檢查。果然將樹幹放進X光機確認後，發現中空處藏著1隻貓頭鷹媽媽和4隻貓頭鷹寶寶。

動物中心首席執行官梅茲（Zak Mertz）指出，自己過去從未對木頭進行X光檢查，但結果顯然相當有用，遺憾的是貓頭鷹媽媽不幸被鋸傷，因為傷勢嚴重且存活率渺茫，只好忍痛將其安樂死。至於其他貓頭鷹寶寶經動物中心和鳥類生物學家照料下，平安存活了下來。

由於貓頭鷹寶寶出生後，前2個月會由貓頭鷹媽媽照顧，接著進行離巢階段，梅茲坦言，對4隻貓頭鷹寶寶來說，最好的方式是尋找代孕鳥巢，讓成年貓頭鷹接手照顧牠們，並且學習在野外生活所需的所有技能和行為，而非由人類飼育。動物中心也呼籲，切割樹木時務必先檢查所有樹洞，避免棲息在裡面的小動物無辜喪命。