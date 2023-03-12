大陸一名網友近日在網上提到，小學時媽媽準備水煮蛋給她，但她卻忘了吃，又捨不得扔，於是將蛋放進冰箱保存，竟變成紅色凝狀物，看起像是一顆紅寶石，覺得很美而珍藏至今，時間長達20年，網友看了直呼「雞蛋界的法老」。

根據《瀟湘晨報》報導，傅姓女子近日在社群平台表示，2003年她就讀小學六年級，一天與母親到超市買雞蛋，發現有一顆大小介於鵪鶉蛋和雞蛋，但外表又與普通雞蛋一樣，因為覺得可愛而買回家，隔天母親就煮成水煮蛋，讓她帶到學校吃。

傅女表示，當時她把蛋放進書包側面的袋子，隔了2、3天才想起來，擔心水煮蛋已腐壞，所以並不敢吃，又捨不得扔，因此放到冰箱冷藏，2個月後母親清理冰箱時，才發現這一顆水煮蛋，未料蛋竟縮水，變成開心果的大小，「它的質感有點像塑膠珠子，顏色又接近皮蛋色，不過放在燈下照射，會發現呈現血紅色。」

傅女提到，之後她把蛋放進戒指盒保存，近日拿出來查看，發現上面出現不少裂痕，也強調當初雞蛋買回家時，顏色與正常雞蛋一樣。不少網友看了雞蛋的照片後，都驚訝的表示「時間讓雞蛋變成紅寶石」、「雞蛋界的法老」、「這顆雞蛋已經石化了」、「水煮雞放久會腐爛變臭，這應該已變成鹹蛋或皮蛋」。

湖南師範大學生命科學學院教授鄧學建表示，這種較小的雞蛋被稱為「鬼蛋」，其實是母雞產的異常蛋，它通常只有蛋白，沒有蛋黃，而目前的顏色已不是當初的樣子，不過是什麼原因導致蛋白質變成現在的顏色，還待微生物學專家解釋。