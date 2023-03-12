古代早在春秋戰國時期，就已有宦官的記載，在每一朝代的叫法更是不同，稱為閹人、寺人、太監、內監，清朝時太監權力大，不少貧困人家為了謀生，會將兒子送進宮內當太監，清末就有一名男孩被爸爸親自閹割，未料被送進宮不久就民國了。

清史研究學者毛立平表示，明朝宦官制度達到巔峰，成立二十四衙門，職責超越服務內庭的範疇，勢力非常大，最著名的就是魏忠賢，而明朝稱宦官，清朝則是太監，不少人認為，明朝宦官勢力大於清朝太監，但事實並非如此，明朝宦官職位最高者被稱為太監，清朝則是使用明朝最高職稱呼閹宦群體，而且他們最高可做到4品官的位階。

毛立平提到，太監工作雖然辛苦，但薪水好又穩定，不少貧困地區的家庭，都會將年幼的兒子送進宮，一般來自京郊直隸一帶，當時京城就有人專門為想入宮的人動淨身手術，例如北京南長街會計司胡同的畢五、地安門方磚胡同的小刀劉，他們備有專門的淨身設備與器具，而且經驗豐富，還包辦將手術後的孩子送進宮。

但有些人家負擔不了手術費，就在家裡自行解決，清末太監馬德清曾在回憶錄說，「房無一椽，地無一壟，吃上頓沒下頓」，指從小他的家境貧困，基本上根本沒飯吃，他的父親聽聞遠房親戚入宮當太監後，全家都能溫飽了，因此萌生將他送進宮的想法。

光緒三十一年，9歲的馬德清被父親壓到床上，在沒有使用麻藥的情況下，父親親自為他動淨身手術，他回憶起這段往事非常痛苦，甚至一輩子都不願想起來，手術過程實在是太痛，他數次昏厥，換藥時也是痛不欲生，4個月後傷口才癒合，父親就到處託人，希望將兒子送進宮，直到馬德清13歲才入宮，未料不久後就民國了，清廷開始遣散太監。