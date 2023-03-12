大陸黑龍江一名村民近日整修廢棄的民宅，竟在屋樑上發現一副白骨，上半身還有衣物罩住，看起來就像小矮人，現場影片曝光後，在網路上引發討論，不禁讓人聯想到宋代《太平廣記》提到的小人，但也有人認為，應該是猴子或貓咪的骨頭。

根據《鳳凰周刊》報導，黑龍江綏化一名村民有棟建於1988年的房子，近日進行整修時，在屋樑發現一副小白骨，而且上半身還有衣物，看起來像傳說中小矮人的骨架，村民提到，這間房子已很久沒人居住，近日整修才發現白骨，「看起來不像人，但也不像四條腿的動物」。

白骨也讓人聯想到宋代《太平廣記》提到的小人，「有鶴民國。人長三寸，日行千里，而步疾如飛，每為海鶴所吞。」指鶴民國的人身高三寸，雖然身高矮小，但走路非常快，常被海鶴吞食，其中有些人較聰明，會拿木頭刻成自己的樣子，放置於郊外的水邊附近，海鶴誤把木頭認成鶴民國人，吃進木人反被噎死。

不過多數人認為，從骨架來看很有可能是猴子或貓咪，「一般來說，鐵網的格子約5至8公分，以比例尺來看，與家貓的尺寸差不多，而且看顱骨就是貓啊」、「可能是以前用來表演的猴子」、「寵物貓吧，家養的貓狗都有衣服穿」，但也有人質疑真實性，「屋主從屋樑發現白骨，又完整拿到院子拍？骨頭居然沒散開，也是蠻不可思議」。