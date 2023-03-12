俗話說「伴君如伴虎」，古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，是至高無上的存在，底下的人即便犯了小差錯，也可能帶來滅頂之災，尤其是明朝開國皇帝朱元璋生性多疑，只要威脅到朱氏江山的人，寧可錯殺也不放過，早年跟隨朱元璋南征北討的開國功臣幾乎被一一剷除，而徐達是少數逃過一劫的人，民間更流傳兩人下棋的故事，被後人津津樂道。

根據《搜狐網》報導，徐達是朱元璋的愛將，位列開國「六王」之首，元朝末年時加入朱元璋旗下的起義軍，是淮西二十四將之一，打擊元朝殘餘勢力後，官至太傅、中書右丞相、參軍國事兼太子少傅，封魏國公。

在個性多疑的朱元璋面前，徐達一路建功立業，也沒有居功自傲，反而靠著低調的作風，不結黨營私、不參與鬥爭，深受朱元璋信任。坊間也流傳兩人下棋的故事，內容提到徐達棋藝了得，王公貴族中很少有人能勝過他，但每次跟朱元璋下棋，他卻每次必輸，精明的朱元璋自然明白是怎麼回事，總是一笑帶過。

某次兩人又再度下棋，怎料下到一半時徐達突然收手不動，接著向朱元璋示意不能再下了，朱元璋不解，徐達便指了棋盤，原來徐達一開始就沒認真下棋，而是忙著將自己的棋子拼成「萬歲」兩個字，透過這樣的方式告訴朱元璋，即便自己能贏，也不會和萬歲爺過不去。

朱元璋見狀龍心大悅，於是就將有金陵第一名勝的莫愁湖賜給徐達，而景區內當時兩人對弈的兩層建築，也更名為「勝棋樓」。