南非網路上近日瘋傳一段影片，一名女子在光天化日下，竟當街脫下褲子，離譜的是，她就蹲在地上，撈水溝裡的水清洗下體，就算旁邊有來往的人與車，她也完全不在乎，把大馬路當成自家浴室，讓目擊者直呼不可思議，影片也在網路上引發討論。

根據外媒報導，南非豪登省（Gauteng）一名綁馬尾的女子，日前在大街上脫下短褲，隨後蹲在水溝旁邊，速迅用手撈渠中的水，再用毛巾擦拭下體，當時還有路人經過，但女子完全不害臊，依舊專心的清洗，目擊者將整段過程拍攝下來，影片在臉書粉專、Reddit瘋傳。

許多網友對於女子行為非常困惑，表示「光天化日下在大街上洗澡，有沒有羞恥心」、「我想，她可能剛結束了一場tinder約會」，還有人推測，女子可能是性工作者，由於緊急情況才會在街邊清理下體，「沒人會想做出這種事，背後可能有心酸原因」。

另外也有人指，使用水溝水清洗身體，恐有衛生問題，「如果是用水龍頭的水，在街邊洗澡就算了，她居然是用水溝水，不會感染嗎？」、「可是用這水不是越洗越臭嗎？」，還有人揶揄「水溝水回收再利用，真的很環保，節約用水啊」。