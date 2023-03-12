一代女皇武則天是古代唯一得到正史承認的女皇帝，不過她掌權後為了滿足私慾，竟開始養男寵，這讓宰相狄仁傑看不下去，挺身勸諫武則天要戒色，殊不知對方聽完之後放聲大笑，還刻意露出身體兩部位給狄仁傑看，讓狄仁傑瞬間噤聲，自此絕口不提。

根據《搜狐網》報導，武則天登基後為了滿足私慾，仿效歷代君王的三宮六院、佳麗三千，設立名為「奉震府」的機構，管理年輕健壯、相貌英俊的「三千面首」（面首意即男寵），甚至不惜靠著女兒引薦「試車」，母女共用男寵，其中她身邊最有名的四大男寵則分別為薛懷義、沈南璆、張易之和張昌宗，四人不僅長相俊俏，體格也相當健壯。

然而武則天豢養男寵，甚至放任他們為禍朝堂的舉動，讓一票朝廷大臣敢怒不敢言，狄仁傑最後看不下去，便勸諫武則天戒色，直言「二張在陛下左右，實在有累皇上的盛名，皇上志在千秋，留此污點，殊為可惜」。

不過武則天不肯放棄男寵，反而向狄仁傑說這是太醫的醫囑，目的是採陽補陰，接著命狄仁傑上前，一邊放下自己的皇冠，露出一頭烏黑秀髮，一邊張嘴給他看滿口整齊的牙齒，說明自己的身體狀況極佳。

狄仁傑一看瞬間啞口無言，自知無法勸阻，從此之後就不再諫言，但武則天之後也稍微收斂了一點，畢竟年紀已屆70歲，面對眾多男寵服侍，長期下來多少也會吃不消。