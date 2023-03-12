馬來西亞一名人妻近日在抖音分享婚禮照，抱怨她請到不專業的婚禮攝影師，把照片拍得亂七八糟，照片中的丈夫更是黑到看不見，只能看到他咧嘴而笑的牙齒，唯一一次的回憶就被婚攝破壞，讓她非常難過，相關婚禮照曝光後引發討論。

根據《星洲網》報導，人妻莎依卡（Sayyika）在抖音分享照片，提到結婚時她為了留下美好回憶，花錢請來一名婚禮攝影師幫忙拍攝，未料對方卻很不專業，拍出來的照片幾乎沒一張可以看，有些是光線不足，有的是角度沒抓好，導致照片構圖很奇怪。

莎依卡提到，她的丈夫皮膚比較黑，沒想到攝影師也沒有調光，把丈夫拍到幾乎看不見，「只看得見咧嘴而笑的牙齒，完全看不到五官」，另外還有一張她出嫁的照片，前景竟是一個黑色垃圾桶，垃圾桶反而像是主角，讓她直呼結婚照被毀了。

莎依卡更說，結婚是具有紀念性的日子，攝影師實在很不專業，「我自己用手機拍，照片可能比這名攝影師拍得還好」，婚禮照曝光後，不少網友表示很同情莎依卡的遭遇，還有人開玩笑說「攝影師是不是跟你有仇啊」，也有人提醒，挑選婚禮攝影師時一定要謹慎，還要先看過對方的作品，可別為了省小錢，而毀了一生的回憶。