在車流量大的尖峰時段遇到路上行駛的龜速車，難免讓人又氣又著急，不過近日馬來西亞一輛龜速車不但沒有遭到網友撻伐，反而讓眾人直呼是最佳典範，超反轉真相引發廣大迴響。

網路上近日瘋傳一張照片，一名馬來西亞網友透露，開車上路時發現前方紅色轎車的移動速度相當緩慢，讓他火氣逐漸高漲，沒想到開近一看，發現對方在車尾貼了一張紙條，上頭寫著「對不起我無法開快，因為妻子剛生產」，一席話讓他瞬間火氣全消。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紅色轎車的車主也現身留言，坦言自己並非故意開慢，是妻子4日才剛剖腹生產，怎料7日卻因為嚴重咳嗽導致傷口裂開出血，為了避免妻子再度感到疼痛，只好放慢開車速度。加上他們上路的時間剛好是下班的尖峰時段，導致有不少車輛確實被迫跟在他們的車後，擔心造成更多人困擾，才會在車尾貼上紙條，希望取得用路人諒解。

消息一出，不少人大讚車主是最佳老公，同時也是最棒的公民示範，「非常貼心的老公」、「真的一點也不自私」、「我願意讓路給他」、「傷口裂開的痛楚我也懂，祝福車主老婆早日康復」。