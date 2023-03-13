眾所皆知，公鹿間的打鬥衝突多半以頭上鋒利的鹿角作為武器相互較勁，也可能因此釀成嚴重死傷。近日有網友分享一段影片，只見一隻公鹿正在雪地覓食，不過鹿角上卻卡著一團不明物體，仔細一看竟是一顆早已腐爛的公鹿頭顱，疑似是其手下敗將，畫面十分驚悚。

原PO近日在臉書上分享一段駭人影片，只見一隻野鹿正在啃食路邊枯草，然而鹿角上卻掛著不明物體，看起來相當突兀，沒想到鏡頭一拉近，竟是另一隻公鹿的頭，且頭顱腐爛發黑，鹿角連同頭顱和活體公鹿交纏在一起，而後者宛如帶著「戰利品」在雪地上閒晃覓食。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「注意看這頭鹿太狠了！把對手頭顱掛在臉上當裝飾」、「這下要熬到換鹿角才能擺脫了」、「乍看之下還以為是蜂巢」、「應該沒有對手敢挑戰他了」、「這是勇敢的皇冠」。

此外，有人猜測斷鹿角可能是被人刻意掛在活鹿頭上，認為若單純是公鹿之間的撕扯拖行，傷口不會這麼平整，且頸部肌肉沒那麼好切斷，但這樣的說法很快就被其他人打臉，直言只有用力過度才會導致鹿角卡死的情況，很明顯是兩隻公鹿打架後鹿角鎖死，雙方互相拖行，直到任一方頸椎斷裂身亡。