許多人因為求學或是工作，離鄉背井在外地租屋，日前大陸一名24歲傅姓女子透露，因為工作遇到變故，所以就向公司提辭呈，並告知房東預計在月底搬走，沒想到房東得知後竟詢問她有何專長，直接幫她找工作，讓她受寵若驚，消息一出讓不少人稱羨。

綜合陸媒報導，24歲的傅姓女子離鄉背井到安徽合肥工作，並在包河區租屋，原以為房東是高齡大叔，後來發現只比她大10歲，兩人除了租屋事宜，平時也沒有太多交集。月初時傅女因為種種原因，向公司提出辭呈，打算旅遊放鬆身心後再重回職場。

沒想到跟房東說預計在月底時搬走，對方卻要她不用急著搬，還私訊問她「妳有什麼專長嗎？」更直接傳來某人的聯繫方式，「妳加他好友，周一去面試看看，做建築行業，招投標的，天天就在辦公室」，受寵若驚的傅女不斷向房東道謝；對方又說，「你讓他發定位，他們新辦公室我還沒去過，我跟他講過了」，擔心傅女覺得壓力太大，還安撫說「妳可以先跟他聊，看看是否合適」。

傅女分享兩人的對話截圖後坦言，沒想到房東會幫忙介紹工作，也擔心自己無法勝任，所以會先了解工作內容後再行決定。消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這種絕世好房東不好找了」、「難怪我沒有好工作，原來是因為沒去租房子」、「房東：我給妳找工作，妳得工作賺錢養我」、「房東能幫找男朋友嗎」。

也有網友分享類似經驗，「我的房東也是，還讓我到她兒子公司上班，說怕我交不上房租」、「房東為了不讓我妹搬走，把他兒子介紹給我妹，結果房東成了婆婆」。