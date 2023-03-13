明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，不僅當過乞丐，還曾剃度出家，最後一路征戰成了九五之尊，不過因為個性猜忌多疑，歷史對其評價褒貶不一，民間也流傳不少奇聞軼事，包括朱元璋年少時曾兩次葬父，風水師路過留下了三個預言，日後竟一一應驗。

根據《搜狐網》報導，至正五年（1345年），朱元璋17歲時家鄉遭遇百年大旱，蝗災、饑荒和瘟疫橫行，朱元璋的父母及大哥在一個月內相繼染疫身亡，而他和二哥甚至連一塊下葬父親的土地都沒有，無奈之下只好苦苦哀求東家，然而為富不仁的地主劉德不買帳，兩兄弟擔心親人死無葬身之地，無法入土為安，只能在一旁急得跳腳，不知該如何是好。好在鄰居劉繼祖被他們的孝心感動，允許朱元璋將至親埋葬在自己的土地，還準備了蓆子和幾件衣服，讓死者能夠體面的下葬。

某日有位雲遊四海的風水師從劉繼祖的田地走過，看見朱元璋父親下葬的位置後大吃一驚，感慨此處暗藏帝王之氣，後人必當皇帝。這番話傳到劉繼祖耳裡後，他隨即將朱元璋兄弟叫來，希望他們能將墓地往北遷移，面對恩人的要求，兩人只好乖乖照辦，並且將陵墓遷移到馬路對面。

後來，該名風水師再次行經此處時，發現墓地沒了，一問之下才得知真相，但他搖頭一笑，告訴劉繼祖這一切都是天意，要他別白費苦心，「即使你將祖墳遷到此地，也絕不會改變朱家的風水，甚至會遭到天譴。而且這一路的帝王之氣已經被朱家占盡，北路也是帝王之氣，這樣一來，朱家恐怕是要坐完南京坐北京了。」風水師臨走前又對劉繼祖說道，「你心腸比較好，儘管後代不能出皇帝，但因為幫助過朱家，升官封侯自然少不了。」

果然，十幾年後，朱元璋統一天下，建立大明王朝，定都南京；其子朱棣登基後，則將都城遷到了北京。至於劉繼祖因為曾在朱元璋最困頓的時候伸出援手，即便去世了也被追封為義惠侯，其妻婁氏為侯夫人，在明朝統治的近三百年間，劉繼祖的後代一直受到朝廷的關照。